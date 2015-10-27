Создана анимированная карта всех взрывов ядерного оружия в истории планеты (видео)

Соответствующий видеоролик подготовило издание Business Insider.

Первое испытание ядерного оружия было произведено 16 июля 1945 года в США. Менее, чем через 2 месяца, две ядерные бомбы были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Издание отмечает, что с того времени ни одна ядерная бомба не была использована в качестве оружия. Однако, было совершено тысячи испытаний ядерного оружия, преимущественно двумя странами - СССР и США в период Холодной войны.

Как сообщал УНИАН, США и Испания достигли соглашения относительно очистки загрязненного испанского побережья, где почти 50 лет назад упали атомные бомбы. В частности, в 1966 году американский военный самолет Б-52G в воздухе столкнулся с самолетом-заправщиком. Из-за это четыре водородные бомбы упали возле южного испанского поселка Паломарес. Ни одна из бомб не взорвалась, но их высокотоксичный плутоний распространился на площадь в 200 га.