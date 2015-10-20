США очистят берег Испании, загрязненный из-за атомных бомб

В 1966 году американский военный самолет Б-52G в воздухе столкнулся с самолетом-заправщиком, передает ВВС Украина.

Из-за этого четыре водородных бомбы упали возле южного испанского поселка Паломарес.

Ни одна из бомб не взорвалась, но их высокотоксичный плутоний распространился на площадь в 200 га.

Эта авария стала одним из самых серьезных инцидентов с участием ядерного оружия за все годы холодной войны.

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В соответствии с соглашением, которое подписали госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, американцы срежут и вывезут загрязненную землю Паломареса до Невады.

Часть загрязненного грунта США вывезли вскоре после аварии и похоронили его в Южной Каролине.

В последние годы исследования земли в пораженной местности продолжались. Также наблюдают за здоровьем жителей Паломареса.