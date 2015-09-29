Порошенко призвал ООН провести заседание Генассамблеи к 30-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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“В следующем году мы будем отмечать 30-летие трагедии на Чернобыльской АЭС. Я хотел бы попросить вас, господин председатель, провести специальное заседание Генеральной ассамблеи, которое было бы посвящено 30-летию Чернобыльской катастрофы в апреле 2016 года”, - сказал Порошенко.