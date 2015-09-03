Строительству ЦХОЯТ на Киевщине может помешать общественность

Буквально несколько дней назад было введено в эксплуатацию хранилище ядерных отходов и в Южной Корее. Высокотехнологичное сооружение находится на глубине - 130 м. под землей. Бункер, расположенный на побережье Японского моря, оборудован защитой от землетрясений, а его герметичные бронированные двери смогут выдержать даже цунами. Согласно последним подсчетам, при современных темпах развития экономики страны, объект будет заполнен до максимума уже в течение ближайших 10 лет.

А что у нас? Централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) для трех украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской к концу 2017 года построить и ввести в эксплуатацию планирует НАЭК «Энергоатом». Объект хотят разместить в зоне ЧАЭС. Строить будут американские специалисты из компании Holtec International.

Исходя из того, что в Украине не привыкли «советоваться» с населением, а тем более доплачивать за плохую экологию, можно предположить, что процесс строительства ЦХОЯТ рискует стать масштабным недостроем. Вряд ли людям понравится, что их мнение снова не хотят слышать.

Во многих странах мира, органы местного самоуправления регионов, на территориях которых предусматривается хранение или захоронение радиоактивных материалов, играют ключевую роль в принятии решений по созданию хранилищ. В ряде государств, например, в Финляндии, Канаде, Великобритании, Японии и Швеции муниципалитеты и общины могут вообще наложить вето на решение о строительстве. Там в обязательном порядке происходят консультации с населением.

Чего не скажешь об Украине. Наше общество не имеет полных и достоверных сведений ни о планах строительства ЦХОЯТ, ни о реальной стоимости реализации такого проекта, ни об экологических последствиях для прилегающих территорий и страны в целом.

Например, Финляндия, которая, первая в мире решила строить хранилище для отработанного ядерного топлива на глубине, заметьте, 500 метров - о перспективе строительства сообщила заранее. И уже в 2022 году объект, который специалисты считают полноценным решением проблемы захоронения радиоактивных отходов, будет запущен в эксплуатацию.

Франция, в свое время, столкнулась с серьезной оппозицией со стороны местных жителей, из-за чего власти пришлось кардинальным образом пересмотреть всю процедуру выбора таких площадок, сделав основной упор на добровольное участие местных общин. То есть, после геологоразведочных работ определялись регионы-добровольцы.

Также, есть еще один немаловажный аспект - каждый регион, который разрешал у себя захоронение отработанного ядерного топлива, всегда получал выплаты – как на уровне общин, так и на уровне жителей близлежащих территорий.

Тем не менее, местные жители практически повсеместно против того, чтобы рядом с их городами хоронили ядерный мусор или отработанное топливо - людям чисто психологически трудно принять такое соседство.

В этой ситуации важно осознавать, что экологические вопросы не менее значимы, нежели экономические и политические. Поэтому, без участия гражданского общества недопустимо принимать жизненно важные решения по возведению новых атомных объектов.

Ярослав Задесенец, сопредседатель общественной организации «Ассоциация зеленых Украины»