В Тяньцзине начали очистку места взрыва от содержащей химикаты воды

Об этом заявил главный инженер тяньцзиньского управления охраны окружающей среды Бао Цзинлин, передает ТАСС. "Вода в кратере и канализации на месте взрыва будет особым образом обработана и отведена, чтобы освободить место для дождевой воды", - сказал он . По словам Бао Цзинлина, в кратере скопились "десятки тысяч тонн" воды, которая содержит опасные химикаты, включая цианид натрия. Метеорологи прогнозируют сегодня в Тяньцзине грозу, в связи с чем существуют опасения, что выпадение осадков может привести к разливу воды, загрязненной ядовитыми соединениями.

Читайте такжеСтраховые выплаты из-за взрывов в Тяньцзине могут достигнуть $1,5 миллиарда

"Мы будем вести мониторинг качества воздуха, поскольку есть опасения, что дождевая вода вступит в реакцию с химикатами, что, в свою очередь, может привести к выделению токсичных газов", - отметил специалист.

По данным министерства общественной безопасности Китая, на месте взрыва хранилось около 3 тыс. тонн опасных веществ, включая 700 тонн цианида натрия, 800 тонн нитрата аммония и 500 тонн нитрата калия. В понедельник вице-мэр Тяньцзиня Хэ Шушан заявил, что вокруг территории, где находятся запасы цианида натрия и других химикатов, создаются заграждения из насыпного грунта и мешков с песком.