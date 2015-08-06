СБУ в Ивано-Франковской области изъяла из незаконного оборота ядерные материалы
СБУ 5 августа провела в Ивано-Франковской области контрразведывательную операцию по изъятию из незаконного оборота ядерных материалов и радиоактивных веществ.
Об этом председатель Службы безопасности Василий Грицак доложил Президенту Украины Петру Порошенко, передает пресс-центр СБ Украины.
Так, сотрудники СБУ задержали на горячем четырех членов преступной группировки, которые пытались сбыть ядерный материал.
По предварительным данным, вероятно ядерным веществом является «Уран-238».
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В рамках открытого уголовного производства следователя органа СБУ продолжаются следственно-оперативные действия. Ядерный материал удален. Проводится его исследование с привлечением специалистов Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ранее УНИАН сообщал, что Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали одного из депутатов Киевского городского совета – главу одной временной контрольной комиссии и его сообщников при получении ими взятки.