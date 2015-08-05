Украинцам необходимо объяснять, что ЦХОЯТ безопасно - Минэкологии

Такое мнение озвучила заместитель министра экологии Светлана Коломиец в интервью ИА «УНИАН».

«Общественности нужно рассказывать об исследованиях ученых о безопасности ЦХОЯТ, о том, почему такой объект нужен стране. Наши предшественники не коммуницировали с людьми, и это – большая проблема», – отметила замминистра.

Кроме того, Светлана Коломиец также подчеркнула, что вопрос строительства хранилища очень сложный технологически, поэтому необходимо полагаться на мнения экспертов, привлекая для этого незаангажированные иностранные организации, к которым есть доверие.

Стоит отметить, ранее общественные экологические организации также заявляли о необходимости привлечения общественности к обсуждению вопросов о строительстве ЦХОЯТ. В частности, по мнению представителей Ассоциации зеленых Украины, международный опыт показывает, что именно недовольство жителей регионов, прилегающих к ядерным объектам, как правило, становится серьезным препятствием на пути реализации таких проектов.

В АЗУ отмечают, что люди, не имея полной информации о всех деталях и последствиях такого строительства, зачастую выступают против реализации проектов. В результате, именно отсутствие диалога с общественностью приводит к конфликтным ситуациям.

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«Поэтому принятие важных решений по строительству ядерных объектов, в том числе и централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, без оценки экологических рисков, без осуществления независимой профессиональной экологической экспертизы, а также проведения широкой информационной кампании и общественных слушаний по этому вопросу – недопустимо», – заявлял сопредседатель АЗУ Александр Щербань.

Напомним, что городские власти столицы прислушались к мнению общественности и создали при Киевсовете рабочую группу, которая изучит безопасность строительства ЦХОЯТ под Киевом. Соответствующее решение было принято 28 мая на заседании Постоянной комиссии по вопросам экологической политики по результатам депутатских слушаний. В ее состав кроме депутатов Киевсовета вошли также эксперты и представители общественности. Основной задачей группы является проведение экспертного анализа документов, предоставленных на рассмотрение Верховной Рады Украины при принятии Закона Украины о ЦХОЯТ в 2012 году, проведение независимой экологической экспертизы, обеспечение открытого доступа к информации и проведение информационной кампании среди населения.