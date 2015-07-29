Беларусь потратит $2 миллиарда на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы

Об этом сообщил в среду начальник департамента ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси Владимир Черников, сообщает sputnik.by.

"Разрабатывается новая госпрограмма на пять лет, начиная с 2016 года. Объем ее финансирования ожидается в районе 30 триллионов рублей", – сказал Черников на заседании коллегии департамента.

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Он также пояснил, что одним из основных направлений госпрограммы станет социальная защита жителей пострадавших территорий – льготы и компенсации, бесплатное питание школьников.

Другим направлением станут защитные меры в сельском и лесном хозяйстве. В частности, речь идет о внесении в сельскохозяйственные почвы удобрений для связывания цезия с целью получения на этих территориях чистой растениеводческой продукции.

Кроме того, предусмотрено строительство социально-культурных учреждений, создание дополнительных рабочих мест, сообщил начальник департамента.

Авария на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Беларуси составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади).