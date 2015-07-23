Киевсовет расторг договор аренды под застройку возле реактора Института ядерной физики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании.

“Земельный участок площадью 1,6 га находится возле действующего ядерного реактора и Института ядерной физики. Проект решения подготовлен по многочисленным заявлениям жителей близлежащих домов и экологов”, - заметил докладчик по вопросу Руслан Андрийко.

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Указанный участок передали под застройку в 2008 году ООО «Будконсалтинг-инвест».