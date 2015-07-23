Японец опубликовал фото ромашек, которые мутировали после аварии на "Фукусиме"
Всемирное внимание привлек снимок ромашек, растущих возле места аварии на АЭС Фукусима-1, произошедшей в марте 2011 года вследствие землетрясения и цунами.
Фотографию опубликовал пользователь Twitter из Японии, сообщает издание Business Insider. На нем видно, как растение мутировало вследствие попадания в грунтовые воды радиоактивных веществ.
マーガレットの帯化(那須塩原市5/26)② 右は４つの花茎が帯状に繋がったまま成長し，途中で２つに別れて２つの花がつながって咲いた。左は４つの花茎がそのまま成長して繋がって花が咲き輪の様になった。空間線量0.5μSv地点(地上高1m) pic.twitter.com/MinxdFgXBC
— 三悔堂 (@san_kaido) 27 мая 2015
Причудливого вида растения – не единственное следствие воздействия радиации. Ранее из Японии поступали сообщения о мутировавших кроликах и овощах.
Читайте такжеВ Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды
Как известно, 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья главного острова Японии Хонсю произошло разрушительное землетрясение. В результате вызванного им цунами погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Стихийное бедствие также привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сопровождавшейся выбросами радиоактивных веществ.