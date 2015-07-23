Японец опубликовал фото ромашек, которые мутировали после аварии на "Фукусиме"

Фотографию опубликовал пользователь Twitter из Японии, сообщает издание Business Insider. На нем видно, как растение мутировало вследствие попадания в грунтовые воды радиоактивных веществ.

Причудливого вида растения – не единственное следствие воздействия радиации. Ранее из Японии поступали сообщения о мутировавших кроликах и овощах.

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Как известно, 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья главного острова Японии Хонсю произошло разрушительное землетрясение. В результате вызванного им цунами погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Стихийное бедствие также привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сопровождавшейся выбросами радиоактивных веществ.