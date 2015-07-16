В Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Инцидент произошел в результате ливневых дождей, которые идут в Японии из-за приближающегося тайфуна "Нангка", сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

По ее данным, часть вытекшей жидкости попала за пределы порта станции, который огорожен от океана специальными защитными барьерами. Об объеме попавшей в океан жидкости не сообщается. Уровень содержания радиоактивных частиц в пробе, взятой в дренажной системе, из которой предположительно произошла утечка, составил около 830 беккерелей, при установленной норме этого показателя для воды, сливаемой в океан, в 30 беккерелей.

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Сотрудники TEPCO проводят работы по устранению проблем в дренажной системе, которая не справляется с обильными осадками.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут продолжаться еще несколько дней, пока тайфун не покинет территорию страны. Несмотря на относительную отдаленность префектуры Фукусима от острова Сикоку, куда приходится основной удар стихии, там все равно ожидается выпадение большого количества осадков.

Как известно, 11 марта 2011 года у северо-восточного побережья главного острова Японии Хонсю произошло разрушительное землетрясение. В результате вызванного им цунами погибли или пропали без вести более 18 тыс. человек. Стихийное бедствие также привело к аварии на АЭС "Фукусима-1", сопровождавшейся выбросами радиоактивных веществ. Из районов, расположенных вблизи станции, пришлось эвакуировать свыше 80 тыс. человек.