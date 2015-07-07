В Японии впервые после аварии на "Фукусиме-1" начали загрузку топлива в реактор АЭС

На первом реакторе японской АЭС "Сэндай", расположенной в префектуре Кагосима (остров Кюсю), 7 июля начались работы по загрузке ядерного топлива.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию-оператор Kushu Electric Power.

Эта станция должна стать первой АЭС в Японии, возобновившей работу после аварии на "Фукусиме-1".

Всего в реактор планируется загрузить 157 топливных стержней. Загрузку будут вести круглосуточно и завершат 10 июля. После этого на энергоблоке пройдут дополнительные проверки безопасности.

Kushu Electric Power планирует перезапустить реактор 10 августа текущего года, а 13 августа вырабатываемая им энергия должна поступить в электросеть.

Во второй половине октября этого года также ожидается возобновление работы второго реактора АЭС "Сэндай". Его перезапуск изначально был намечен на сентябрь, однако был отложен из-за дополнительных проверок.

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Как сообщал УНИАН, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла весной 2011 года после того, как обрушившееся на станцию мощное цунами вывело из строя системы энергопитания и охлаждения трех реакторов.

Это привело к расплавлению находившегося в них ядерного топлива, взрывам водорода, выбросам значительного количества радиоактивных веществ и заражению прилегающих районов.

Вскоре после инцидента на АЭС около 14,7 тыс. жителей префектуры Фукусима подали коллективное заявление с требованием наказать экс-премьера, чиновников и менеджеров компании-оператора АЭС.

Их обвиняли в преступной халатности, в недостаточной подготовке АЭС "Фукусима-1" к мощному землетрясению и последовавшему за ним удару цунами. По мнению жителей префектуры, именно это привело к радиоактивному заражению больших пространств, эвакуации населения, крупному материальному ущербу и смерти пострадавших.