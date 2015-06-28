Взрыв на Донецком химзаводе может привести к техногенной катастрофе - штаб АТО

Об этом заявила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"16 июня 2015 около 21:00 на севере Донецкая прогремел мощный взрыв. Взрывная волна прокатилась всеми районами мегаполиса. В окрестных домах выбило стекла. Было повреждено стеклянный фасад "Донбасс Арены", офисные и торговые центры. По данным инсайдера, 16 июня на ДКЗХИ взорвались подземные хранилища крупнокалиберных боеприпасов", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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"Их взрыв вызвала детонация боекомплекта. Погибло 29, ранено шесть российских военных. Тела еще 15 не найдены", - приводят информацию из источников в СККК.

По предварительным данным, взрыв произошел во время разгрузки боекомплекта, поступившего с последующей детонацией подземных хранилищ. "Состояние уцелевших 2 хранилищ пока неизвестен в связи с недоступностью их для осмотра", - говорится в сообщении штаба.