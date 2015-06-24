США и Украина договорились усилить сотрудничество в борьбе с контрабандой ядерных материалов

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине, посылая на результаты встречи чиновников американского и украинского правительств, которая состоялась сегодня в Киеве.

В частности, как говорится в сообщении, делегации двух стран под председательством помощника заместителя государственного секретаря Госдепартамента США / руководителя Программы Госдепа по вопросам нераспространения Саймона Лимажа и первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка обсудили прогресс выполнения двустороннего соглашения об укреплении способности Украины относительно предотвращения, выявления и реагирования на случаи контрабанды ядерных и радиоактивных материалов.

Так, обсуждалось состояние выполнения сторонами положений Совместного плана действий по противодействию контрабанде ядерных материалов, правительства США и Украины подписали в январе 2006 года. План действий предусматривает обеспечение защиты объектов, на которых расположены ядерные и радиологические материалы, совершенствования законодательно-нормативной базы, которая регулирует вопросы их использования, укрепления способности защищать национальную границу Украины и развитие способности компетентных органов Украины расследовать случаи контрабанды ядерных материалов и преследовать виновных в этих преступлениях, отметили в посольстве.

Читайте такжеРоссия отказалась признавать ежегодный отчет МАГАТЭ, в котором Севастополь признан украинским«Украинская делегация подчеркнула, что особое значение сотрудничеству в этой сфере обусловлено оккупацией части территории Украины в Автономной республике Крым и агрессией Российской Федерации на востоке Украины. Во время проведения обсуждений стороны обменялись мнениями учитывая имеющуюся проблему контрабанды ядерных материалов в регионе и определили направления деятельности, по которым они готовы работать более тесно», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в американском посольстве, принимая во внимание имеющиеся случаи захвата ядерных материалов, которые можно использовать в виде оружия, что, в свою очередь, предполагает увеличение объемов незаконной торговли и распространения этих материалов, стороны отметили необходимость и в дальнейшем работать вместе над тем, чтобы исключить попадание этих опасных материалов в руки террористов или других преступников, которые могут их использовать в своих преступных целях.

«Обе стороны подтвердили свои обязательства и свое желание продолжать прилагать совместные усилия по решению этих насущных вопросов, а также искать новые возможности для будущего сотрудничества», - отмечается в сообщении.