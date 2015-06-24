Экологи требуют от властей обсудить с общественностью строительство ЦХОЯТ

Такое заявление сделали активисты общественной организации «Ассоциация зеленых Украины» (АЗУ) в ходе проведения круглого стола в Киеве, организованного экологическим объединением «Bellona»: «Украина: вопросы безопасности хранения отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов».

«Территория, где принято решение строить ЦХОЯТ, не относится ни к одной территориальной общине и управляется Государственным агентством при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины» - говорят в «АЗУ».

Поэтому реализация решения, принятого Кабинетом Министров не предусматривала ни обязательного проведения общественных слушаний, ни обязательного вовлечения в этот процесс местных или центральных органов законодательной власти, считают активисты.

Как показывает зарубежный опыт, именно недовольство жителей, как правило, становится серьезным препятствием на пути реализации проектов связанных с хранением радиоактивных отходов. Люди зачастую выступают против строительства. В таком случае подрядчики стараются убедить в безопасности постройки, мотивировать население.

«За рубежом органы местного самоуправления регионов, на которых предусматривается хранение и захоронение радиоактивных материалов, играют ключевую роль в принятии решений по проектам захоронения» - подчеркнул во время круглого стола Нильс Бёмер, генеральный менеджер общественной организации «Bellona».

В Финляндии, Канаде, Великобритании, Японии и Швеции муниципалитеты и общины, вообще, могут наложить «вето» на решение о строительстве таких объектов.

Читайте такжеКиевсовет просит Кабмин организовать общественное обсуждение строительства ЦХОЯТ в зоне ЧАЭС «Нецелесообразно будет вложить миллионы, начать строительство, а потом получить серьёзное сопротивление населения» - считает эксперт.

Ситуация сложилась парадоксальная, уверяют общественные активисты. Хотя Украина и присоединилась к Орхусской конвенции, государство не спешит ее выполнять - подчеркивают во Всеукраинской экологической общественной организации «МАМА-86».

«Наша организация активно занимается вопросами доступа к информации, чтобы общество было проинформировано и имело возможность принять квалифицированное участие в принятии решений, которые касаются этих вопросов. Одним из таких инструментов на международном уровне есть Орхусская конвенция, стороной которой является Украина и которая относиться именно к вопросам доступа широкого круга общественности к проблемам окружающей среды, принятия решений, а также правосудия» - заявила Марта Руда - руководитель направления «Экологизация политики и практики» в «МАМА-86».

«Украина уже давно является стороной этой конвенции, но на практике особенно в вопросах, что касаются ядерной безопасности, не очень она исполняется» – говорит Марта.

В «Ассоциации зеленых Украины» также утверждают, что вовлечение общественности в процесс информирования о проекте ЦХОЯТ полностью соответствует мировой практике строительства подобных объектов.

«Существует устойчивая и постоянная практика, включающая 3 простых пункта, обязательных к выполнению», - говорит сопредседатель «АЗУ» Александр Щербань.

«Это обязательное проведение экологической экспертизы и степени рисков для здоровья людей; размещение результатов этих исследований в открытом доступе; проведение общественных слушаний, референдумов или консультативных опросов, по итогам которых и принимаются решения» - уточнил Александр Щербань.

«Зеленые» уверяют, что экологические вопросы не менее значимы, нежели экономические и политические, поэтому принятие важных решений по строительству ядерных объектов без оценки экологических рисков, без проведения независимой профессиональной экологической экспертизы и общественных слушаний - недопустимо.

Экологи напоминают, что тендер на строительство ЦХОЯТ был выигран еще 11 лет назад. За эти годы многое изменилось. Поэтому, сейчас целесообразно провести общественные слушания и информационную кампанию по этому вопросу.