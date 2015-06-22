Рабочая группа Киевсовета по изучению вопроса строительства ЦХОЯТ должна собраться в зоне ЧАЭС

Такое мнение озвучила депутат Киевсовета Рена Назарова на заседании рабочей группы при Киевсовете по проработке вопроса строительства ЦХОЯТ в зоне ЧАЭС.

«Я думаю, мы обратимся в соответствующие органы, чтобы они предоставили нам такую возможность», - отметила Рена Назарова.

Выездное заседание необходимо провести максимально открыто с привлечением СМИ и общественности, считают в Ассоциации Зеленых Украины. Замалчивание процессов строительства ЦХОЯТ и нежелание услышать мнение общества может негативно обернуться против самого объекта. Общественность требует диалога.

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«Мы будем выступать, чтобы инициировать общественные слушания, пытаться донести это до как можно более широкого круга людей. Сейчас надо подумать, какой формат может быть наиболее удобным с максимальным донесением информации до населения», - говорят активисты.

Специалисты напоминают, что в 2008 году в Иванково и Славутиче Киевской области были проведены местные общественные слушания, по результатам которых было принято решение провести совещательный референдум, на котором будет принято окончательное решение относительно одобрения проекта ЦХОЯТ. Однако Закон о референдуме отменили и о слушании забыли. Мнением жителей других территориальных общин, в том числе столицы, вообще решили не интересоваться. Пробел в отсутствии информации намерены закрыть общественные активисты. Они при поддержке депутатов Киевсовета хотят выяснить, были проведены экологические экспертизы строительства, а также узнать результаты ядерных и радиационных исследований и даты их проведения.

Экологи говорят, что на фоне последних событий с пожаром на нефтебазе возле Василькова, когда общество увидело, что государство не способно эффективно и быстро преодолевать техногенные аварии и устранять их последствия, игнорирования запроса общества на гарантии безопасности жизни и здоровья выглядят как издевательство.