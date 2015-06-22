Министр экологии просит ОБСЕ замерить радиационный фон в Донецке

Об этом сказано в сообщении на сайте министерства.

"16 июня произошел мощный взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий вследствие детонации подземных складов боеприпасов. Этот взрыв мог нарушить целостность хранилища источников радиоактивных отходов, которое расположено между поселком Пески и угольной шахтой "Октябрьская", - говорится в сообщении.

По словам министра, состояние хранилища вызывает обеспокоенность, а отсутствие возможности провести измерения радиационного фона может привести к экологической катастрофе.

"Состояние хранилища радиоактивных отходов, которое подчинено Министерству обороны Украины под Донецком, вызывает обеспокоеность, так как сейчас нет возможности проверить радиационный фон украинской стороной, а это может привести к катастрофическим экологическим последствиям. Поэтому мы требуем от представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провести замеры радиационного фона в этом районе", - заявил Шевченко.

Министр также отметил, что восстановление экологии на территории АТО это важный проект национального масштаба, который рано или поздно нужно воплощать в жизнь.

Читайте такжеВ СЦКК обеспокоены состоянием могильника радиоактивных отходов под Донецком"Мы должны быть готовы, что на территории после боевых действий, встретим выжженные леса, перерытые траншеями заповедные земли, знищенний животный и растительный мир. Также это колоссальные проекты по восстановлению природно-заповедного фонда, водного фонда, ликвидация минных полей и остатков оружия и боеприпасов, которые влияют на экосистему, восстановление очистных сооружений и прочее. Это все будет стоить миллиарды гривень, но без экологического восстановления этому региону будет трудно получить и экономическое восстановление и дальнейшее устойчивое развитие", - считает Шевченко.