В СЦКК обеспокоены состоянием могильника радиоактивных отходов под Донецком

Об этом заявил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Андрей Таран.

По его словам, хранилище источников радиоактивных излучений могло быть повреждено в результате детонации подземных складов боеприпасов.

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«Неподалеку от Донецкого аэропорта, в котором, как известно, велись активные боевые действия, между поселком Пески и угольной шахтой «Октябрьская» расположено хранилище радиоактивных источников излучений. Недавний мощный взрыв, который произошел 16 июня на территории "Донецкого казенного завода химических изделий" вследствие детонации подземных складов боеприпасов, мог нарушить его целостность», - отметил генерал.

«Эта ситуация вызывает большую озабоченность украинской стороны, ведь существует вероятность утечки радиоактивных элементов, что является очень опасным для здоровья и жизни большого количества гражданского населения региона», - заверил Таран.

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Он призвал представителей СММ ОБСЕ провести мониторинг радиационного фона в этом районе и другие мероприятия, которые бы способствовали устранению опасности в регионе.