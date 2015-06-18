Германия дала 90 миллионов евро на саркофаг ЧАЭС

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в Twitter.

"Министр окружающей среды Барбара Хендрикс: Германия будет поддерживать проект "Укрытие" на ЧАЭС, в фонд внесено 90 млн евро", - сообщил Мельник.

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Как сообщал УНИАН, в марте правительство Германии планировало выделить около 18 млн евро на сооружение нового саркофага на ЧАЭС.

27 апреля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после завершения 17-го саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что Еврокомиссия намерена предоставить Украине 70 млн евро на объект «Укрытие».

В 1997 году страны "Большой семерки" (G7) договорились о создании фонда для финансирования строительства саркофага над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Однако поскольку для сооружения саркофага в фонде не хватает сотен миллионов евро, то Германия - в рамках председательства в G7 - намерена таким образом подтолкнуть сбор необходимых средств.