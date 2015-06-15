Экологи изучили, как восстанавливается жизнь после ядерного взрыва

Население перед этим эвакуировали, но растения и животных - нет, и после взрыва от них уже почти ничего не оставалось, пишет "Наука и жизнь". Тогда биологи приняли решение изучить то, как будет восстанавливаться экосистема на месте ядерных взрывов.

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В течение 25 лет экологи наблюдали за атоллом Фангатауфа, который относится к Французской Полинезии, здесь в конце 60-х – начале 70-х Франция взорвала 4 атомные бомбы. Живой мир коралловых атоллов весьма богат, но в данном случае в качестве объекта наблюдений выбрали неподвижных моллюсков, которые долго живут: как говорит Пьер Легендр , сотрудник Монреальского университета и один из соавторов работы, в отсутствие каких-либо чрезвычайных ситуаций один и тот же моллюск будет сидеть на одном и том же месте и 3 года, и 4, и 10 лет подряд.

С 1972 года и по 1997 исследователи пять раз подсчитывали, сколько моллюсков здесь появилось, к каким видам они относятся и соответствует ли новая экологическая картина той, что видели здесь до взрывов. С одной стороны, результаты оказались обнадеживающими: жизнь в водах атолла, если судить по моллюскам, восстановилась, разнообразие видов оказалось в итоге либо таким же, каким было до взрыва, либо даже богаче. С одним но – видовая структура стала иной. Например, хищные моллюски теперь процветали, а численность растительноядных стала небольшой.

Хотя атомные взрывы и стерли все живое из окрестностей Фангатауфа, сам атолл под воду не ушел, температура среды здесь не изменилась, и океанские течения остались те же. Живые организмы начали приплывать сюда из соседних, не затронутых ядерными испытаниями территорий (те же моллюски, хотя во взрослом состоянии и неподвижные, расселяются с помощью свободноплавающих личинок). Можно было бы ожидать, что восстанавливающаяся "с нуля" экосистема станет такой же, что и раньше. Но на самом деле биологи уже давно обсуждают гипотезу, согласно которой формирование экосистемы есть во многом дело случая, и исследования на "атомном" атолле это подтверждают – здесь не оказалось никаких условий, которые бы жестко указывали тому или иному виду, где и в каком количестве ему следует быть. Кого сюда прибило ветрами и течениями, тому здесь и выпало жить.

Правда, в статье в Proceedings of the Royal Society B авторы описывают одно исключение: в супралиторальной зоне после взрыва моллюски оказались те же и в тех же количествах, что и до взрыва. Но супралиторальная зона – довольно своеобразное место, она находится на границе моря и суши, покрывается водой прибоя, при нагонных ветрах, сильных штормовых ветрах и очень высоких приливах. Здесь могут жить только единичные виды моллюсков, которые как раз сюда и вернулись.

В целом же авторы делают следующий вывод: если речь идет о восстановлении экосистемы (разумеется, при условии, что среда стабилизировалась и загрязнение, если оно было, по возможности исчезло), то не стоит рассчитывать, что животные и растения вернутся сюда в точности в соответствии с каким-то неизменным "планом". Учитывая способность человека активно вторгаться в экологию, это необходимо все время держать в уме.