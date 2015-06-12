Япония отменит эвакуационный статус большинства зон префектуры Фукусима к 2017 году

Правительство Японии приняло решение к концу 2016 финансового года (завершается 31 марта 2017 года) отменить эвакуационный статус большинства особых зон префектуры Фукусима, созданных после первого в истории страны инцидента на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Такое решение содержится в утвержденном обновленном плане действий в отношении станции, сообщает ТАСС.

В плане также подчеркивается, что правительство страны окажет финансовую поддержку фукусимскому бизнесу, серьезно пострадавшему из-за аварии в 2011 году. После отмены эвакуационного статуса большинства зон префектуры в свои дома смогут вернуться около 54,8 тыс. человек - это примерно 70% от общего числа беженцев, вынужденных уже пятый год размещаться во временных жилищах.

Несмотря на такие намерения правительства, неизвестно, согласятся ли возвращаться в свои родные дома местные жители, серьезно опасающиеся угрозы радиоактивного излучения от аварийной станции. Утвержденный план также не указывает сроки, когда в префектуре будут полностью отменены все эвакуационные зоны.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла весной 2011 года после того, как обрушившееся на станцию мощное цунами вывело из строя системы энергопитания и охлаждения трех реакторов.

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Это привело к расплавлению находившегося в них ядерного топлива, взрывам водорода, выбросам значительного количества радиоактивных веществ и заражению прилегающих районов.

Вскоре после инцидента на АЭС около 14,7 тыс. жителей префектуры Фукусима подали коллективное заявление с требованием наказать экс-премьера, чиновников и менеджеров компании-оператора АЭС.

Их обвиняли в преступной халатности, в недостаточной подготовке АЭС "Фукусима-1" к мощному землетрясению и последовавшему за ним удару цунами. По мнению жителей префектуры, именно это привело к радиоактивному заражению больших пространств, эвакуации населения, крупному материальному ущербу и смерти пострадавших.