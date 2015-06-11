Киевсовет просит Кабмин организовать общественное обсуждение строительства ЦХОЯТ в зоне ЧАЭС

За соответствующее решение проголосовали 75 депутатов из 95 зарегистрированных в зале.

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В обращении столичные избранники просят Кабмин:

- Организовать проведение широкого общественного обсуждения инициативы строительства и эксплуатации централизованного хранилища для хранения отработанного ядерного топлива, а также технологий хранения отработанного ядерного топлива, которые будут применены в этом хранилище;

- Провести и обнародовать в средствах массовой информации необходимые экспертизы по оценке экологического воздействия строительства и эксплуатации централизованного хранилища для хранения отработанного ядерного топлива на окружающую среду.

По словам автора проекта решения депутата Рены Назаровой власть должна «сделать все так, как это делают во всем цивилизованном мире».

«В контексте техногенной катастрофы в Василькове, этот проект решения является как никогда актуальным. Ни жителей Киева, ни жителей трех соседних областей - это Житомирская, Киевская и Черниговская области, согласия на строительство ядерного объекта, поскольку у нас до сих пор нет закона о местном референдуме, никто не спрашивал. Поэтому населения, проживающего рядом с 30-километровой зоной, не может влиять на принятие решений по строительству опасного объекта, хотя и подпадает под все радиационные риски », - заявила Рена Назарова.

Депутат также отметила, что принятие решения о долгосрочном хранении ядерных отходов должен быть прозрачным и открытым, а "не политически мотивированным или кому-то выгодно».