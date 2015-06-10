Извлечение расплавившегося ядерного топлива из реакторов "Фукусимы-1" может быть отложено на 2-3 года

Официально такое решение вероятно будет принято на заседании правительства 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

По данным Киодо, компания-оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует начать соответствующие действия в третьем реакторе станции в 2017 году, хотя ранее предполагалось приступить к этой работе в первой половине 2015 года. Восстановительный процесс в первом и втором реакторах планируется начать в 2020 году вместо 2017-го.

Читайте такжеНа атомной станции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной водыВ то же время, общий прогноз на ликвидацию последствий аварии в течение 30-40 лет с момента аварии не изменен. В правительстве и TEPCO склонны считать, что в первоначальном плане слишком большое значение уделялось ускорению процесса устранения последствий аварии. Это привело к тому, что нагрузка на рабочих увеличилась и участились сбои. Теперь же все внимание предполагается уделить снижению рисков.

Ранее УНИАН сообщал, что на территории японской аварийной АЭС "Фукусима-1" провели испытание системы, которая создаст слой искусственной вечной мерзлоты, призванный препятствовать попаданию радиоактивных грунтовых вод в океан.