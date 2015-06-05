Япония ожидает продолжения сотрудничества с Украиной по преодолению последствий аварии на АЭС - посол Японии

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом посол Японии в Украине Шигеки Суми сказал сегодня на брифинге в Киеве.

Дипломат напомнил, что после трагедий в Чернобыле и на Фукусиме страны начали обмен опытом между экспертами по преодолению последствий катастроф на АЭС. В частности, по его словам, после трагедии на Фукусиме Украину посетило большое количество японских экспертов.

Читайте такжеНа атомной станции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды"Также мы продолжаем предоставлять средства на проект создания саркофага в рамках международной поддержки", - сообщил Суми, отметив, что недавно Япония объявила о выделении дополнительных 15 млн долларов на этот проект.

"Я убежден в том, что Япония и Украина будут продолжать сотрудничество в этой сфере и будут продолжать обмен информацией об авариях на АЭС", - подчеркнул посол.

Ранее УНИАН сообщал, что Япония привлекла экспертов для контроля за надлежащим использованием средств, предоставленных украинскому правительству.