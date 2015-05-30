На атомной станции "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

По ее данным, утечка произошла из шланга, который соединяет одно из зданий на территории АЭС и цистерну с радиоактивной водой. В результате проведенной инспекции ликвидаторы обнаружили небольшую пробоину, после чего поврежденный участок был заменен. В TEPCO предполагают, что высокорадиоактивная жидкость могла вытекать в течение последних двух дней. Общий объем вытекшей воды не установлен. В настоящее время специалисты проводят обследование других таких же шлангов на наличие в них повреждений.

Читайте такжеВ Японии вблизи Фукусимы произошло землетрясениеУровень содержания радиоактивных частиц во взятой рядом с местом утечки пробе составил 1,4 тыс. беккерелей при установленной норме этого показателя для воды, сливаемой в океан, в 30 беккерелей. Кроме того, по информации оператора "Фукусимы-1", часть вытекшей жидкости попала в порт станции, который огорожен от океана специальными защитными барьерами.

Ранее на этой неделе специалисты TEPCO завершили очистку 600 тыс. тонн воды с высоким содержанием радиоактивных частиц, хранившейся в специальных наземных резервуарах на территории станции.

Читайте такжеНа детской площадке в Токио обнаружили высокую радиациюОтмечается, что случаи утечки радиоактивной воды на данной станции происходят регулярно.

Большие объемы высокорадиоактивной воды - одна из основных проблем для ликвидаторов последствий катастрофы на АЭС "Фукусима-1". В настоящее время на станции в процессе охлаждения реакторов объемы содержащей радиоактивные частицы жидкости ежедневно увеличиваются примерно на 350 тонн - специалистам TEPCO приходится постоянно перекачивать ее в специальные стальные наземные хранилища, постепенно очищая ее.

Ранее УНИАН сообщал, что на территории японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в четверг началось испытание системы, которая создаст слой искусственной вечной мерзлоты, призванный препятствовать попаданию радиоактивных грунтовых вод в океан. На создание этой системы у специалистов TEPCO ушло больше 10 месяцев - общая площадь предполагаемого слоя вечной мерзлоты должна составить 1,5 км.