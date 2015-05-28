В Киевраде разберутся грозит ли киевлянам ядерное хранилище

Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии в Киевсовете по вопросам экологической политики по итогам депутатских слушаний, состоявшихся 26 мая

В состав рабочей группы кроме депутатов войдут экологи и представители общественных организаций – «АЗУ», «Ассоциации Защиты прав граждан», «Общественного комитета национальной безопасности Украины», «Женской Ассоциации Развития». Они должны провести экспертный анализ всех документов, которые были представлены на рассмотрение Верховной Рады при принятии Закона «Об обращении с отработанным ядерным топливом относительно размещения, проектирования и строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций», сделать экологические экспертизы, обеспечить открытый доступ к информации и провести широкую информационно-разъяснительную кампанию среди населения.

Ассоциация Зеленых Украины выступает за открытость принятия таких общественно-важных решений, как строительство ЦХОЯТ. «Общество заслуживает того, чтобы получать объективную, исчерпывающую информацию о возможных рисках такого соседства и иметь возможность влиять на ситуацию», - сообщил сопредседатель «АЗУ» Ярослав Задесенец. - «Мы четко осознаем, что энергетическая безопасность и экономическая политика государства чрезвычайно важны сегодня. Но жизнь и здоровье украинцев, не стоят никаких экономических выгод для страны. Киевляне имеют полное право на проведение полномасштабной независимой экологической экспертизы строительства Центрального хранилища отработанного ядерного топлива вблизи столицы и стратегической водной артерии – реки Днепр. Люди должны быть обеспечены доступом к информации относительно возможных последствий, которые несет ядерный объект».

В Ассоциации Зеленых убеждены, что дальнейшее замалчивание процессов строительства ЦХОЯТ может негативно обернуться против самого объекта. «Ведь, согласно данным социологических опросов только 20% населения, проживающие в 100 километровой зоне от строительства про него знают, а более 89% респондентов уверены, что перед реализацией такого проекта как возведение ЦХОЯТ на территории Киевской области, генподрядчики обязаны спрашивать мнение у общества и местной власти», - добавляет лидер Ассоциации Зеленых.

Напомним, что в 2008 году в Иванкове и Славутиче Киевской области были проведены местные общественные слушания, по результатам которых было принято решение провести совещательный референдум, на котором будет принято окончательное решение относительно одобрения проекта ЦХОЯТ. Однако, Закон о референдуме отменили и о слушании забыли. Мнение жителей других территориальных общин, в том числе и Киева, вообще решили не спрашивать.