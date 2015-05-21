Минэкологии заявило о пропаже более 100 миллионов гривень для Чернобыльской зоны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава Минэкологии Игорь Шевченко.

«Были утрачены деньги, которые мы сейчас пытаемся вернуть. Это не по вине администрации зоны, там произошли какие-то непонятные расхождения в казначействе в конце года, и 137 млн грн, которые были предназначены для финансирования Чернобыльской зоны, каким-то образом были потеряны», - сказал Шевченко.

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При этом он отметил, что Минэкологии сейчас ведет работу с Министерством финансов Украины для того, чтобы данные средства были учтены в бюджете на 2015 год.

«Я надеюсь, что в ближайшее время эти деньги будут выделены», - добавил министр.