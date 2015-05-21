Минэкологии заявило о пропаже более 100 миллионов гривень для Чернобыльской зоны
Министерство экологии и природных ресурсов Украины заявляет о недофинансировании Чернобыльской зоны отчуждения в 2014 году на 137 млн грн из-за проблем с перечислением денежных средств в казначействе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам глава Минэкологии Игорь Шевченко.
«Были утрачены деньги, которые мы сейчас пытаемся вернуть. Это не по вине администрации зоны, там произошли какие-то непонятные расхождения в казначействе в конце года, и 137 млн грн, которые были предназначены для финансирования Чернобыльской зоны, каким-то образом были потеряны», - сказал Шевченко.
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При этом он отметил, что Минэкологии сейчас ведет работу с Министерством финансов Украины для того, чтобы данные средства были учтены в бюджете на 2015 год.
«Я надеюсь, что в ближайшее время эти деньги будут выделены», - добавил министр.