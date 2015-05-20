Эколог: Запорожская АЭС все чаще обращает на себя внимание

Об этом на своей странице в соцсети написал эколог Ярослав Задесенец, напомнив, что последняя неполадка на этой АЭС произошла 16 мая, огда четвертый энергоблок отключался из-за технических неполадок.

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Он отмечает, что британская газета The Guardian сообщила о фактах нарушений техники безопасности при хранении на станции радиоактивных отходов. "Журналисты издания после элементарной проверки обнаружили хранилище контейнеров с отработанными ядерными стержнями прямо под открытым небом вопреки всем требованиям безопасности и элементарного здравого смысла. Явно не успокоило англичан и присутствие неподалеку "горячих точек" Украины. Ведь реальные боевые действия в зоне АТО продолжаются всего лишь на расстоянии каких-то 200 км от АЭС", - пишет эколог.

Ярослав Задесенец, ссылаясь на статью, отмечает, что по заверениям экспертов система хранения ядерных отходов в Запорожье была построена по проектной спецификации США, которая предусматривает практически все возможные внештатные ситуации, включая возможный теракт. "Однако, никто не способен предусмотреть развитие ситуации на случай открытого военного конфликта. 770 тыс. жителей Запорожья и миллионы других граждан Украины и соседних государств оказались заложниками воинственной политики России, которая исключительно в собственных интересах продолжает раскручивать военное противостояние на Донбассе. Только представьте себе пускай и довольно фантастический, но вполне вероятный сценарий, когда боевые действия чисто теоретически могут разворачиваться непосредственно на территории АЭС", - подчеркивает эколог.

По его мнению, информация о хранении ядерной отработки в Украине от британских журналистов в который раз засвидетельствовала о кричащей необходимости реформировать всю отрасль. "Наше руководство должно понять, осознать и принять то, что каждый гражданин страны имеет право на всестороннюю и объективную информацию в таких важных вопросах как энергетическая и атомная безопасность страны. И именно обычные граждане должны иметь первостепенное право голоса в решении глобальных экологических вопросов Украины", - подытожил Ярослав Задесенец.