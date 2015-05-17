На Запорожской АЭС все в норме: четвертый энергоблок отремонтировали и подключили к сети

Вчера в 19:00 четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции после устранения неисправности подключен к сети, ведется набор мощности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

«В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера в 10:46 энергоблок номер 4 Запорожской АЭС был отключен от сети из-за срабатывания защиты рассогласования положения регулирующих клапанов турбины более 30 процентов.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Читайте такжеКанада выделит $12 миллионов для достройки защиты над ЧАЭССправка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.