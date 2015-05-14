МАГАТЭ опубликовало доклад по ликвидации последствий аварии на "Фукусиме"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МАГАТЭ.

Доклад, занимающий 58 страниц, признает достижения японской энергетической компании TEPCO и других японских организаций в ликвидации последствий аварии. "Япония достигла большого прогресса в улучшении своей стратегии и связанных с ней планов, а также в выделении необходимых ресурсов для безопасного выведения (станции) из строя", говорится в докладе. При этом отмечается, что были учтены рекомендации экспертов МАГАТЭ, сделанные на более ранних этапах.

Значительное внимание в докладе уделено вопросу радиоактивно загрязненной воды, которая постоянно образуется на "Фукусиме", и удалению отработанного топлива и его фрагментов.

На АЭС создана система, которая последовательно очищает большие объемы воды от различных радиоактивных элементов, прежде всего цезия и стронция 90, и хранится при этом в наземных цистернах. Однако эксперты МАГАТЭ считают, что действующий ныне план хранения загрязненной тритием воды можно считать лишь временным.

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Построенные системы отвода грунтовых вод от здания реактора и турбинного корпуса показывают свою эффективность, говорится в докладе. При этом "ледяная стена" (технология замораживания земли для остановки грунтовых вод), которая, как сообщалось ранее, должна была быть построена к весне 2015 года, находится "в разных стадиях завершения" со стороны моря и равнины, а со стороны гор будет построена лишь на отдельных участках.

Отдельное приложение к докладу посвящено ситуации в феврале, когда сразу после отъезда экспертов МАГАТЭ обнаружился источник загрязненной дождевой воды на крыше одного из зданий, который, в свою очередь, загрязнял один из главных дренажных каналов. При этом информация об инциденте не сразу стала доступна. В результате команда МАГАТЭ повторно посетила Фукусиму в апреле. В докладе перечисляется несколько случаев утечек радиоактивной воды за последние месяцы.