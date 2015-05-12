Радиационный фон в Киеве в норме - ГСЧС
10:19, 12 мая 2015Ядерные отходы
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Радиационный фон в городе Киеве и в зоне отчуждения – в норме.
УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 12 мая радиационный фон в Киеве составляет 13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - 30 микрорентген в час).
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В городе Чернобыль – 24 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 50 микрорентген в час). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС – 57 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 140 микрорентген в час).
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