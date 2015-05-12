Радиационный фон в Киеве в норме - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 12 мая радиационный фон в Киеве составляет 13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - 30 микрорентген в час).

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В городе Чернобыль – 24 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 50 микрорентген в час). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС – 57 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 140 микрорентген в час).