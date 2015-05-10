Радиационный фон в Киеве не превышает норму - ГСЧС
15:01, 10 мая 2015Ядерные отходы
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По состоянию на 10.00 радиационный фон в Киеве не превышает норму.
В Киеве - безопасный уровень радиации / domachevo.com
Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, радиационный фон сегодня в столице составляет 12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона составляет до 30 микрорентген в час).
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В городе Чернобыль радиационный фон - 23 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона - до 50 микрорентген в час).
На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 59 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона - до 140 микрорентген в час).
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