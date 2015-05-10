В 65 километрах от Нью-Йорка произошел пожар на атомной станции
03:25, 10 мая 2015Ядерные отходы
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На станции загорелся трансформатор, однако пожар был потушен.
В США остановили блок на одной из АЭС / Фото УНИАН
Один из реакторов атомной электростанции в штате Нью-Йорк был остановлен после того, как трансформатор в нем задымился.
Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на управляющую компанию Indian Point Energy.
По данным компании, никто в результате инцидента не пострадал. Причины задымления выясняются.
Читайте такжеВ ГСЧС рассказали о радиационном фоне в Киеве после пожара в Чернобыльской зонеПредставитель управляющей компании Джерри Наппи подтвердил местным СМИ, что на станции загорелся трансформатор, однако он был потушен.
АЭС, как отмечает корреспондент ВВС, находится в 65 км от города Нью-Йорка.
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