Чрезвычайники говорят, что Радиационный фон в Киеве и Зоне отчуждения в норме

Радиационный фон в Киеве и на территории Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 7.00 находится на безопасном уровне, не превышает норму.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Киеве 12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час). В городе Чернобыль - 23 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС - 59 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 140 микрорентген в час).

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 га возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.

30 апреля ГСЧС по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повышение радиационного фона из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не зафиксировано.

Справка УНИАН. Зона отчуждения ЧАЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на атомной электростанции. Зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.