Украине пока не хватает €75 миллионов на новое "Укрытие" в Чернобыле - министр

Об этом заявил на брифинге министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко, сообщает пресс-служба министерства.

Игорь Шевченко рассказал, что принимал участие в Конференции по сбору средств на объект «Укрытие», на которой участники пришли к согласию относительно предоставления финансовой поддержки в размере 350 млн евро от ЕБРР и 190 млн евро от стран-доноров (165 млн евро предоставили страны «Большой семерки» и Еврокомиссия и еще 25 млн евро другие страны-доноры).

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"Ожидается, что часть из отсутствующих пока 75 млн евро покроется странами-донорами, которые заявили о готовности участвовать в финансировании, однако не смогли пока назвать конкретные суммы. А недостающую часть, необходимую для достройки, предоставит ЕБРР, который является гарантом выполнения условий финансирования объекта «Укрытие»", - сказано в сообщении пресс-службы Минэкологии.

«Мировое сообщество понимает важность скорейшего разрешения последствий Чернобыльской аварии, поэтому 43 страны изъявили желание профинансировать достройку нового безопасного конфайнмента. Нет сомнения, что строительство будет завершено вовремя и в рамках бюджета», - отметил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что Минэкологии хочет сократить Чернобыльскую зону отчуждения до 10 километров. В частности, Шевченко заявил, что уже подписал документы на создание Чернобыльского заповедника.