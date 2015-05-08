Минэкологии хочет сократить Чернобыльскую зону отчуждения до 10 километров

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует сократить территорию Чернобыльской зоны отчуждения с 30 до 10 километров вокруг остановленной атомной станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал глава Минэкологии Игорь Шевченко.

«Я уже подписал документы на создание Чернобыльского заповедника. Только ближайшая зона приблизительно 10 километров вокруг станции останется зоной отчуждения, а на остальной территории будет создан Чернобыльский биосферный заповедник», - сказал министр.

Он отметил, что на территории заповедника будет создана возможность для ведения хозяйственной деятельности и проживания людей.

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«Там радиационная обстановка безопасная и там можно осуществлять хозяйственную деятельность», - сказал Шевченко, предположив, что две трети чернобыльской зоны отчуждения будут переданы в заповедник.

Шевченко сообщил, что все необходимые документы уже согласованы с соответствующими государственными ведомствами и направлены на формирование заключения в Министерство юстиции Украины.

«Потом они пойдут на подготовку для подписания президентом», - добавил министр.