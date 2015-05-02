Экологи рассказали о пожаре в Чернобыльской зоне: лес горел между двумя радиоактивными следами

Сектор между ними – относительно чистый по чернобыльским меркам. И именно в этой развилке между следами, в основном, и горел лес, сообщает Радио Свобода.

«По результатам измерений радиационный фон даже в районе пожара, в его эпицентре, не изменился. Что было ожидаемо, поскольку плотность загрязнения именно в этом районе имеет небольшие значения, – говорит инженер «Чернобыльского спецкомбината» Денис Вишневский. – Поэтому даже при том, что во время пожара обязательно происходит подъем в атмосферу некоторых радиоактивных веществ, объем этих веществ был не настолько значительным, чтобы привести к изменению фона. С другой стороны, он привел к увеличению содержания радионуклидов в воздухе, но, опять-таки, незначительно. Мы наблюдали положительную динамику, но она даже не достигла контрольного уровня».

Огонь остановили за 25 километров от станции. И примерно в 8 км от могильника радиоактивных отходов в Буряковке – именно эту точку на карте атомщики считали самой опасной в эти дни.

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Нынешний пожар достиг огромнейших за последние 20 лет масштабов. Такому распространению огня поспособствовала погода, считает Вишневский: сухая осень, малоснежная зима и сухая весна.

«Низкая влажность воздуха, накопилось большое количество сухой биомассы. В зоне пожара не редкость, и они быстро локализуются. Но скорость распространения огня, масштаб – это было уникально. В этом заслуга природы, независимо от причин появления, собственно говоря, самого пожара», – говорит инженер.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас уже «осуществляется поливание и наблюдение отдельных очагов тления лесной подстилки». Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы и составляет в среднем 20 мкР/час. Повышение радиационного фона в результате пожара на прилегающих территориях не зафиксировано.