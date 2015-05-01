На "Фукусиме" произошла утечка радиоактивной воды

Об этом сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.

По ее данным, в ходе ежедневной инспекции сотрудники станции обнаружили несколько луж с радиоактивной водой в районе, где установлены наземные стальные цистерны с высокорадиоактивной водой. Уровень излучения там составляет около 70 микрозиверт в час, что более чем в 30 раз превышает норму, установленную для работников атомной промышленности.

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В настоящее время специалисты TEPCO проверяют цистерны на наличие повреждений. Об объеме вытекшей жидкости не сообщается.

Утечки радиоактивной воды - одна из основных проблем для ликвидаторов на АЭС "Фукусима-1". Общий объем хранящейся в специальных наземных контейнерах и ожидающей очистки радиоактивной воды составляет около 250 тыс. тонн