На "Фукусиме" создадут стену вечной мерзлоты площадью 1,5 километра

На территории японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в четверг началось испытание системы, которая создаст слой искусственной вечной мерзлоты, призванный препятствовать попаданию радиоактивных грунтовых вод в океан, сообщила японская компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), передает ТАСС.

На создание этой системы у специалистов TEPCO ушло больше 10 месяцев - общая площадь предполагаемого слоя вечной мерзлоты должна составить 1,5 км. В случае успеха, он будет проложен под зданиями четырех энергоблоков - работники столичной энергокомпании пробурили вертикальные шахты глубиной 30 метров, в которые были вставлены трубы. Именно по ним TEPCO начала проводить закачку особой охлаждающей жидкости. Рассчитывается, что ее воздействие должно создать в грунте стену вечной мерзлоты, которая изолирует зону энергоблоков от части территории станции, примыкающей к океану. На строительство системы ушло около 34,5 млрд иен ($289,9 млн).

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Проблема утечек радиоактивной воды остается главной на аварийной японской станции. В настоящее время объемы скопившейся радиоактивной жидкости на "Фукусиме-1" увеличиваются примерно на 350 тонн ежедневно за счет притока грунтовых вод. При этом в наземных цистернах уже хранится более 240 тыс. тонн жидкости. Несмотря на старания работников TEPCO, на станции периодически происходят утечки этой высокорадиоактивной воды - случаются и попадания жидкости в океан.

Напомним, в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" 11 марта 2011 года расплавление ядерного топлива произошло сразу в трех реакторах. Обширные территории в Японии подверглись загрязнению радиоактивными веществами. Из района расположения станции пришлось эвакуировать свыше 80 тыс. человек.