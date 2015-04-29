Эколог о пожаре в Чернобыльской зоне: Ветер дует от Киева, радиация городу не грозит

Об этом рассказал эколог Сергей Мирный в интервью Радио Свобода.

«На самом деле никаких эффектов для людей, населения за пределами 30-километровой Чернобыльской зоны (а в этой зоне населения нет), этот пожар не окажет. Почему? Во-первых, потому что горит лес не в той части, которая является самой загрязненной и радиационной в зоне. Во-вторых, с момента возгорания ветер был южный и юго-восточный, то есть, подчеркиваю – дул он прочь от Киева, в сторону глухих выселенных лесов и болотных мест на границе Беларуси и Украины, где никто не живет», - сказал он.

Также он добавил, что на вечер среды в Киеве и области синоптики обещают дождь, который поможет потушить пожар. Кроме того, по его словам, пожар происходит не совсем вблизи самого Чернобыля.

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«Он находится примерно на расстоянии 20-25 километров от Чернобыля и на расстоянии, наверное, 10-ти от Чернобыльской АЭС. И радиационно – это не самые загрязненные места: там несколько повышенные уровни радиации, но даже, если ветер повернет, он не успеет далеко распространиться. Следовательно никакой минимально существенной угрозы для здоровья населения за пределами зоны этот ветер не будет нести», - подытожил эколог.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 6.00 среды фронт пожара на территории лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения окружен и остановлен. По словам главы МВД Арсена Авакова, пожар возле ЧАЭС остановили за 5 км до могильников отходов.