ГСЧС: радиационный фон в Киеве - в пределах нормы

Радиационный фон в Киеве - в пределах нормы, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Спасатели отмечают, что в связи с возникновением пожара на территории специального комбината “Чернобыльская пуща” в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступает большое количество звонков относительно безопасности пребывания в столице. Поэтому ГСЧС подчеркивает: радиологическая ситуация в Киеве остается стабильной.

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По официальным данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 апреля по состоянию на 10:30 радиационный фон в Киеве составляет 11 мкР/ч (норма – 8-12 мкР/ч). «Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают нормативных значений», - сказано в сообщении.

Ветер ожидается северо-западный 7-12 м/сек.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что радиационный фон из-за лесного пожара возле ЧАЭС не изменился.