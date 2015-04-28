Казахстан выделит Украине 1 миллион евро на новый саркофаг над ЧАЭС
Власти Казахстана решили выделить еще 1 млн евро на строительство нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщила министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова на Международной конференции в поддержку Украины, передает Главком.
«Правительство Казахстана недавно приняло решение оказать финансовую помощь чернобыльскому фонду «Укрытие» и предоставить еще дополнительно 1 млн евро в виде финансовой помощи», - сообщила Айтжанова.
Она также отметила, что в начале 2011 года Казахстан оказал помощь Украине объемом 2 млн евро на строительство защитных сооружений в Чернобыле.
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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена предоставить Украине 70 миллионов евро на объект "Укрытие" - саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Как сообщал УНИАН, строительство нового безопасного конфайнмента для четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС происходит в соответствии с графиком и должно завершиться к 30 ноября 2017 года.