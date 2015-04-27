Еврокомиссия планирует предоставить Украине 70 миллионов евро на саркофаг над ЧАЭС - Юнкер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после завершения 17-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

"Я объявил о намерении Европейской комиссии предоставить еще 70 млн евро для того, чтобы помочь Украине с вопросами, которые связаны с "Укрытием" для Чернобыля", - заявил Юнкер.

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Напомним, правительство Германии намерено выделить дополнительно около 18 миллионов евро на возведение нового саркофага над разрушенным реактором Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщал УНИАН, строительство нового безопасного конфайнмента для четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС происходит в соответствии с графиком и должно завершиться к 30 ноября 2017 года.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость строительства оценивалась в 980 млн евро. Однако через 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда "Укрытие" приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию на безопасный и экологически стабильный объект.