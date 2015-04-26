Сегодня - Международный день памяти Чернобыля

Сегодня Украина и мир отмечают 29-ю годовщину Чернобыльской катастрофы.

Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Авария расценивается как крупнейшая за всю историю ядерной энергетики как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу. Она произошла на территории СССР, но с распадом Союза головная боль от проблемного объекта досталась Украине.

19 апреля 2011 года в Киеве состоялась Донорская конференция по сбору средств на строительство нового объекта «Укрытие» на ЧАЭС. Страны-участницы конференции обязались предоставить Украине 550 млн евро на чернобыльские проекты.

Читайте такжеЧернобыль: укрощение атомной смертиВ апреле 2012 года над объектом «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начали технологический цикл строительства арки нового безопасного конфайнмента.

В декабре 2012 года ЕБРР заявил о предоставлении Украине дополнительного гранта в сумме 190 млн евро для завершения проектов строительства нового безопасного конфайнмента объекта «Укрытие» и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на площадке Чернобыльской АЭС. Этот вклад стал последним в процессе сбора необходимых 740 млн евро.

В состав ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» входят 28 стран под управлением Европейского банка реконструкции и развития.

В настоящее время Украина официально объявила о переходе к этапу снятия блоков ЧАЭС с эксплуатации. На этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Чернобыльской АЭС, который будет продолжаться до 2028 года, деятельность в основном будет касаться реакторов, контуров многократной принудительной циркуляции и смежного оборудования блоков 1, 2 и 3 Чернобыльской АЭС. Бывшие энергоблоки планируется перевести в качественно новое состояние, которое характеризуется более высоким уровнем безопасности с минимальным потреблением ресурсов в режиме длительного хранения. Планируемые работы должны решить следующие основные задачи:

1. Демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов установок, которые не влияют на безопасность и не нужны для выполнения работ на последующих этапах.

2. Укрепление барьеров, предотвращающих распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.

3. Надежная консервация частей установок, которые не демонтируются.

4. Создание условий для обеспечения временного контролируемого хранения радиоактивных материалов.