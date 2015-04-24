На детской площадке в Токио обнаружили высокую радиацию

В настоящее время парк, расположенный в специальном районе Тосима, оцеплен, передает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

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В одном месте был зафиксирован уровень радиации в 480 микрозивертов, что равно почти половине предельно допустимой дозы радиации на человека в год.

Власти предполагают, что радиация может исходить из-под земли, где может быть закопан некий радиоактивный предмет.

В среду на крыше здания, где находится офис премьер-министра, обнаружили беспилотник со следами радиации. На нем была закреплена небольшая бутылка с символом "радиация".

Мэр района Тосима Юкио Такано заявил, что риски для населения минимальны, но парк очистят, чтобы успокоить горожан.