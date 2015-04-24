Около 50 журналистов и экологов побывали на ЧАЭС

Об этом сообщает Ярослав Задесенец на своей странице в Фейсбук.

"После тщательного паспортного контроля, мы добрались до четвертого энергоблока, где прямо на смотровой площадке главный инженер проекта по строительству «Укрытия-2» Владимир Каштанов рассказал, что завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над уже существующим саркофагом запланировано на ноябрь 2017 года", - пишет Задесенец.

По его словам, рассчетная стоимость проекта ни много ни мало 2 млрд. евро, из которых уже около 800 миллионов уже освоено. После возведения нового «Укрытия» уже под его аркой планируется к 2023-му году разобрать старый «саркофаг». Вот только, ни каких-нибудь внятных технологий воплощения в жизнь этих планов, ни осязаемых денег на новый проект на сегодняшний момент просто не существует, сообщает он.

Во вторник исполнилась давнишняя мечта – наконец-то удалось побывать на ЧАЭС. И не только как зеваке-туристу, но в качес... Posted by Ярослав Задесенец on 22 квітня 2015 р.

Задесенец сообщает, что в ноябре будущего года планируется завершить возведение хранилища отработанного ядерного топлива, где будет размещаться неповрежденное топливо ЧАЭС.

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Для этой цели Европейский банк реконструкции и развития дополнительно выделил 350 млн. евро. По словам Каштанова, ход реализации проекта постоянно мониторится и на сегодняшний момент никаких проблем и отклонений от существующего графика работ не замечено.

Беспокойство экологов вызывает тот факт, что законодательство Украины не запрещает хранение на нашей территории ОЯТ (отработанного ядерного топлива) из других стран.

"И никто не застрахован от того, что в какой-то из моментов в страну потекут ядовитые реки отработки ядерного топлива… Безусловно, строительство сверх безопасного хранилища ядерных отходов имеет первостепенное значение для Украины. Однако широкие слои общественности просто обязаны иметь право на объективную и всеобъемлющую информацию по этому вопросу. А населению Украины на всех уровнях должна быть гарантирована возможность принятия непосредственно участия в обсуждении и принятии решений в таком жизненно важном вопросе, как постройка и эксплуатация хранилища отработанного ядерного топлива", - пишет Задесенец.