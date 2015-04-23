На кинофестивале в Славутиче покажут детективную историю о причинах Чернобыльской катастрофы

Как сообщает Захид.нет, «гвоздем» программы станет украинская премьера документальной ленты "Русский дятел" с участием режиссера Чада Грасиа.

«Русский дятел» (Russian Woodpecker) - детективная история о причинах Чернобыльской катастрофы. Лента победила на американском кинофестивале Sundance в номинации «Лучший иностранный документальный фильм».

Читайте такжеЧернобыльскую АЭС официально снимают с эксплуатацииТема нынешнего фестиваля - "Элемент питания". В программе - 12 документальных фильмов на тему урбанистики, экологии и энергетики. Кроме того, в Славутиче состоится первый показ фильмов-финалистов конкурса My Street Films Ukraine. Это короткометражные ленты о различных городах Украины, созданные людьми, которые в них живут. Победителя конкурса, которого выберет жюри в составе почетных гостей «86», ждет поездка на международный кинофестиваль Open City Doc Fest в Лондоне.

Также в Славутич пожалует известная чешская художница Катержина Шеда. Она представит новый проект community art (искусства городских сообществ), в основе которого работа с общиной Славутича. А с 28 по 30 апреля в рамках фестиваля пройдет урбанистический тренинг «Социальное проектирование: организация сообществ». Участники будут обучаться методам улучшения пространства и коммуникации внутри сообщества.