На крышу резиденции премьера Японии сел зараженный радиацией беспилотник (фото)

На крышу резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абэ сел небольшой беспилотный летательный аппарат со знаком радиационной опасности на корпусе.

Как сообщает агентство Рейтер, впоследствии выяснилось, что дрон радиоактивен, однако уровень радиации слишком низок для того, чтобы нанести вред человеческому здоровью, передает LB.ua.

Кроме того, на беспилотнике, размер которого составляет около 50 сантиметров, была установлена маленькая видеокамера, а к нему была прикреплена бутылка с водой и файер.

На приземлившийся аппарат сначала набросили кусок картона, а затем пленочную накидку синего цвета. К резиденции были стянуты несколько десятков полицейских.

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Во время инцидента самого премьера не было в Токио - он отправился в Индонезию для участия в Азиатско-Африканском саммите.

Пока неизвестно, кто и с какой целью осуществил эту акцию, однако в среду, 22 апреля, суд префектуры Кагосима отклонил требование не включать два реактора на АЭС компании Kyushu Electric Power в Сэндае.

Реакторы на атомных электростанциях по всей стране были отключены после цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии произошла 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9 баллов и вызванного им цунами. Компания-оператор АЭС TEPCO до сих пор не может устранить утечки радиации из поврежденного реактора. Авария стала крупнейшей за четверть века после катастрофы на Чернобыльской АЭС. После этого Япония временно перешла на использование тепловых электростанций, закупка топлива для которых обходится слишком дорого. До аварии ядерная энергия обеспечивала около 30% электроэнергии Японии. Из-за радиационного заражения свои дома пришлось покинуть 300 тыс. человек, проживавшим в ее окрестностях. Эксперты считают, что на ликвидацию последствий аварии уйдет не менее 40 лет.