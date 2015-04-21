Укрытие для 4-го энергоблока ЧАЭС достроят к 2018 году - главный инженер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам главный инженер проекта «Укрытие» Владимир Каштанов.

«Ход реализации проекта отслеживается, и мы пока не видим каких-либо отклонений от намеченной даты», - сказал Каштанов.

По его словам, после установления конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС необходимо будет разобрать старые конструкции и разработать технологию извлечения ядерного топлива. Причем Каштанов отметил, что стратегия демонтажа произведена, но этап проектирования демонтажа не начинался из-за отсутствия финансирования.

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В то же время, главный инженер проекта рассказал, что для строительства конфайнмента было предусмотрено 1,5 млрд евро, из которых уже использовано около 700-800 млн евро.

Вместе с тем, главный инженер проекта второго сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2) Андрей Савин сообщил, что строительство хранилища должно завершиться до конца 2016 года. По его словам, после проведения экспертиз уже построенного хранилища на него будет перевозиться неповрежденное ядерное топливо из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Ранее УНИАН сообщал, что гендиректор ЧАЭС настаивает на немедленных переговорах о финансах на закрытие станции.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость строительства оценивалась в 980 млн евро. Однако через 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства огороджувального контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.