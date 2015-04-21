На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной жидкости в океан

Как сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, она была вызвана остановкой восьми насосов системы откачки дождевой воды, передает ТАСС.

Причина инцидента пока не известна. Об объеме вытекшей воды также не сообщается.

Проблема утечек радиоактивной воды является одной из основных на АЭС "Фукусима-1". В настоящее время на станции в процессе охлаждения реакторов объемы содержащей радиоактивные частицы жидкости ежедневно увеличиваются примерно на 350 тонн. Общий объем хранящейся в специальных наземных контейнерах и ожидающей очистки радиоактивной воды составляет около 240 тыс. тонн.

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В феврале на станции произошло несколько утечек жидкости с высоким содержанием радиоактивных веществ. После чего комиссия по контролю за ядерной энергетикой провела полную проверку территории АЭС на предмет соблюдения мер безопасности.